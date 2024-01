Konsul i jego rodzina nie odnieśli żadnych obrażeń w ataku - zaznaczył portal TR Haber. Dodano, że broń zacięła się napastnikom po pierwszym strzale.

Zamachowcy zatrzymani

Dwóch zamaskowanych osobników zaatakowało około południa w niedzielę kościół w Stambule, zabijając jedną osobę uczestniczącą w mszy.

Do przeprowadzenia zamachu przyznało się wcześniej tak zwane Państwo Islamskie (IS).

"Dwóch podejrzanych o morderstwo obywatela Turcji Tuncera Cihana podczas niedzielnego nabożeństwa we włoskim kościele Santa Maria w Stambule zostało schwytanych" - napisał na platformie X turecki minister. Szef MSW nie ujawnił motywów ani jakiejkolwiek przynależności sprawców ataku.

IS przyznało się wcześniej do przeprowadzenia zamachu twierdząc, że był on odpowiedzią na wezwania przywódców organizacji terrorystycznej do atakowania Żydów i chrześcijan.

Zginął 52-latek

Ofiara śmiertelna ataku w kościele to 52-letni mężczyzna - poinformował portal Duvar. Nagranie przedstawiające atak pokazuje dwóch mężczyzn wchodzących do świątyni za swoją ofiarą, w kierunku której oddali strzał natychmiast po wejściu do kościoła.

"Świadkowie opowiedzieli, że zamachowcy zbiegli z miejsca ataku pieszo" - podał turecki portal.

Papież Franciszek: Wyrażam solidarność ze wspólnotą kościoła w Stambule

Bratanek ofiary przyznał, że wujek "przyszedł do kościoła w ramach wizyty, przypadkowo". - Był niewinną osobą, zdecydowanie niewinną ofiarą. Był emerytem, nieco niepełnosprawnym umysłowo - powiedział mężczyzna.

Kondolencje w związku z atakiem złożył po cotygodniowej modlitwie Anioł Pański papież Franciszek. - Wyrażam solidarność ze wspólnotą kościoła w Stambule, która ucierpiała podczas zbrojnego ataku w czasie mszy, w wyniku którego jedna osoba zginęła - powiedział.