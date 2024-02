Renáta Kellnerová. Najbogatsza kobieta regionu

W Europie Środkowo-Wschodniej Grupa PPF prawdopodobnie najbardziej znana jest jako właściciel prywatnych stacji telewizyjnych w sześciu krajach regionu oraz jednej z największych firm telefonicznych w Czechach. Praskie imperium telekomunikacyjne, medialne, usług finansowych i e-commerce zatrudnia 61 tys. osób i działa w 25 krajach - przypomina Bloomberg. Na czele grupy stoi dziś Renáta Kellnerová, której mąż Petr Kellner, najbogatszy człowiek w Europie Wschodniej, zginął w katastrofie helikoptera w 2021 roku.

PPF, obecnie sieć firm, rozpoczęła swoją działalność wkrótce po upadku komunizmu. Kellner założył firmę na początku lat 90., kiedy ówczesna Czechosłowacja zaczęła wyprzedaż państwowych aktywów. "Z aktywami o wartości 43 mld dolarów PPF stał się jednym z głównych zwycięzców postkomunistycznej transformacji w Czechach" - pisze agencja.

Petr Kellner wykorzystał czas przemian poprzez ekspansję na szybko rozwijające się rynki Rosji i Chin. Jednak wraz z inwazją Rosji na Ukrainę wiele firm, w tym PPF, postawiło na rozwój biznesów bliżej własnych granic.

"Podczas gdy Kellner budował swoje imperium, jego żona zajmowała się Fundacją Rodziny Kellnerów, jedną z pierwszych organizacji filantropijnych w Czechach, która przekazała prawie 89 milionów dolarów na projekty społeczne i stypendia" - pisze Bloomberg. Teraz Kellnerová ma wnieść owo doświadczenie społecznej odpowiedzialności biznesu bezpośrednio do PPF.

Kellnerová wybiera Zachód

Po stabilizacji firmy po śmierci męża Kellnerová nadzorowała wyjście z Azji - niegdyś kluczowego źródła dochodów - w kierunku rynków zachodnich. "Wybrała nowego dyrektora generalnego i rozstała się z niektórymi bliskimi sojusznikami swojego zmarłego męża". Firma jest obecnie w pełni własnością rodziny.

Wartość majątku netto całej rodziny szacuje się na około 11,8 miliarda dolarów (Bloomberg Billionaire Index).

Jeśli sytuacja tego wymaga, jesteśmy w stanie podejmować decyzje dotyczące transakcji w ciągu zaledwie jednego weekendu - powiedziała agencji Kellnerová. W PPF jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy bardzo elastyczni w reagowaniu na możliwości inwestycyjne - dodała czeska przedsiębiorczyni.

Bloomberg przypomina, że już pod jej kierownictwem PPF sfinalizowała kilka dużych transakcji, w tym zgodę na sprzedaż pakietu kontrolnego w telekomach w Europie Wschodniej i Środkowej o wartości 2,15 miliarda euro na rzecz Emirates Telecommunications Group Co. z Abu Zabi. "Oddział firmy zajmujący się finansami konsumenckimi, Home Credit Group BV, również zgodził się w 2022 roku na sprzedaż swoich filipińskich i indonezyjskich firm w transakcjach o wartości około 615 mln euro". Pomogło to zwiększyć rentowność PPF do poziomu notowanego przed pandemią, z dochodem netto w wysokości 709 mln euro w pierwszym półroczu 2023 roku (w porównaniu ze stratą w wysokości 406 mln euro rok wcześniej).

Bloomberg przypomina również o największym jak dotąd zakupie w regionie - udziałów w InPost SA, polskiej firmie e-commerce.