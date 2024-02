Nie jest to rak prostaty, ale został odkryty podczas niedawnego leczenia powiększonej prostaty - poinformowano. Rodzaj nowotworu nie został ujawniony, ale zgodnie z oświadczeniem Pałacu Buckingham, król rozpoczął "regularne leczenie".

Pałac Buckingham twierdzi, że król jest "pozytywnie nastawiony do swojego leczenia" i "nie może się doczekać powrotu do pełnej służby publicznej tak szybko, jak to możliwe".

"Odłoży publiczne aktywności"

Jak zapowiedziano, na razie "odłoży swoje publiczne aktywności".

Nie podano żadnych dalszych szczegółów na temat stadium zaawansowania choroby ani rokowań.

Jak zapowiedziano, król "będzie kontynuował swoją konstytucyjną rolę głowy państwa".

Karol III ponad tydzień temu przeszedł operację prostaty w prywatnym londyńskim szpitalu.

"Książę Harry przybędzie do kraju"

Książę Harry, młodszy syn brytyjskiego króla Karola III, przyjedzie w najbliższych dniach do kraju w związku ze zdiagnozowanym u ojca rakiem - podały brytyjskie media, powołując się na źródła zbliżone do Harry'ego.

Relacje między królem a jego młodszym synem są od kilku lat napięte w związku z szeregiem działań publicznych podejmowanych przez Harry'ego i jego amerykańską żonę Meghan, które w powszechnym odczuciu szkodzą rodzinie królewskiej i instytucji monarchii. Mimo to Harry przyleciał w maju zeszłego roku - choć bez żony i dzieci - na koronację Karola III.

Brytyjskie media podały także, że Karol III osobiście poinformował o otrzymanej diagnozie członków najbliższej rodziny - obu swoich synów, Williama i Harry'ego, i młodsze rodzeństwo, księżniczkę Annę, księcia Andrzeja i księcia Edwarda.