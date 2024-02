W filmie opublikowanym na X, Tucker Carlson powiedział, że chciał przeprowadzić wywiad, ponieważ "Amerykanie mają prawo wiedzieć wszystko, co mogą o wojnie, w którą są zamieszani".

Pierwszy taki wywiad

Byłby to pierwszy wywiad Putina z zachodnim dziennikarzem od czasu rozpoczęcia przez niego pełnej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Przeprowadzenie takiego wywiadu wiąże się oczywiście z ryzykiem, więc zastanawialiśmy się nad tym przez wiele miesięcy - powiedział Carlson.

Dziennikarz dodał, że sam zapłacił za podróż do Moskwy i chciał przeprowadzić wywiad, ponieważ "większość Amerykanów nie jest poinformowana o konflikcie, który zmienia świat" - stwierdził.

Krytyka zachodnich mediów przez Carlsona

Powiedział, że od początku wojny na Ukrainie zachodni dziennikarze wielokrotnie przeprowadzali wywiady z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Carlson podkreślił jednak, że są to "płoche sesje" mające na celu wzmocnienie żądań prezydenta Zełenskiego, aby Stany Zjednoczone coraz bardziej angażowały się w wojnę. To nie jest dziennikarstwo - to rządowa propaganda - dodał.

Tymczasem ani jeden zachodni dziennikarz nie zadał sobie trudu, by przeprowadzić wywiad z Władimirem Putinem - powiedział Carlson.

Steve Rosenberg, redaktor BBC ds. Rosji, napisał, że BBC "złożyło kilka wniosków do Kremla w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Zawsze otrzymywaliśmy odpowiedź odmowną".

Obrońca Putina

Jak podaje BBC Tucker Carlson był szczerym obrońcą Putina od początku wojny. Tuż przed inwazją Rosji stwierdził, że "nienawiść do Putina stała się głównym celem amerykańskiej polityki zagranicznej", ale wezwał swoich widzów, by zadali sobie pytanie, dlaczego.

Czy Putin kiedykolwiek nazwał mnie rasistą? Czy groził mi zwolnieniem za to, że się z nim nie zgadzam? - pytał Carlson, gdy rosyjskie wojska zaczęły gromadzić się na granicy Ukrainy. To uczciwe pytania, a odpowiedź na wszystkie z nich brzmi: Nie. Władimir Putin nic takiego nie zrobił - powiedział.

Kiedy będzie wywiad?

Nie wiadomo, kiedy odbędzie się wywiad, ale dziennikarz powiedział, że zostanie on przesłany na żywo i bez edycji na jego konto X. Elon Musk, który jest właścicielem platformy, "obiecał nie tłumić ani nie blokować wywiadu".

Tucker Carlson był jednym z najlepiej ocenianych gospodarzy telewizji kablowej w Ameryce - ale w zeszłym roku nagle opuścił Fox News.

Wywarł ogromny wpływ jako prezenter nocnego talk show politycznego w latach 2016–2023 i od tego czasu uruchomił program w X.