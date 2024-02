Które kraje UE wydają najwięcej na obronność?

Według portalu Politico.eu najwięcej wydatków na obronność (ponad 2 proc. PKB) wśród członków NATO i Unii Europejskiej ponoszą następujące kraje:

Polska

Grecja

Estonia

Litwa

Finlandia

Rumunia

Słowacja

Węgry

Łotwa

Cel wydatków obronnych według NATO

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli NATO, którego członkiem jest między innymi Polska, ustaliła cel wydatków na obronność w wysokości 2 proc. PKB. Miało to miejsce w 2014 roku i od tego czasu, jak podaje portal Politico, rzeczywiście można zauważyć, że wszystkie kraje członkowskie zwiększyły swoje wydatki. Jednak próg 2 proc. przekracza wciąż niewiele z nich – w Unii Europejskiej jest to zaledwie 9 krajów.

Polska na czele wydatków na obronność

Polska jest krajem, który na obronność wydaje w NATO najwięcej – nic w tym dziwnego, jesteśmy bowiem krajem graniczącym z Rosją, jej sojusznikiem – czyli Białorusią, oraz z Ukrainą, na której terenie toczy się wojna. Dlatego też nasze wydatki na obronność w 2014 roku wynosiły 1,9 proc. PKB, dzisiaj natomiast 3,9 proc.

Donald Trump o wydatkach na obronność członków NATO

Na temat nieprzekraczania celu wyznaczonego przez NATO wypowiedział się niedawno były prezydent USA Donald Trump. Wspomniał o sytuacji, w której prezydent jednego z dużych państw europejskich zapytał go, czy jeśli dany kraj nie przeznacza odpowiednich środków na obronność, to USA będą go bronić w przypadku konfliktu z Rosją. Odpowiedział wówczas, że nie zamierza chronić tych krajów NATO, których wydatki na obronność nadal nie przekraczają 2 proc. Co więcej, zaznaczył, że zachęcałby Rosję do tego, by "zrobiła z tymi krajami, co tylko chce".