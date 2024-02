Nie żyje Aleksiej Nawalny. Teraz podano informacje o uroczystości pogrzebowej rosyjskiego opozycjonisty.

Pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Jest specjalny apel

W środę 28 lutego Kira Jarmysz poinformowała, że pogrzeb Aleksieja Nawalnego odbędzie się w kościele Ikony Matki Bożej "Ukoj moje boleści" w Marjino.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 1 marca o godzinie 14. Rzeczniczka rosyjskiego opozycjonisty zaapelowała o wcześniejsze przybycie. Aleksiej Nawalny spocznie na Cmentarzu Borysowskim.

Reklama

Reklama

Ujawnili przyczynę śmierci Nawalnego

Kyryło Budanow, cytowany przez portal Ukraińska Prawda, powiedział na niedzielnej konferencji prasowej w Kijowie, że Aleksiej Nawalny zmarł z przyczyn naturalnych.

Wiemy, że (Aleksiej Nawalny - red.) faktycznie zmarł z powodu zakrzepu krwi. I jest to mniej więcej potwierdzone. To nie jest wzięte z internetu, ale, niestety, to śmierć naturalna - wskazał szef ukraińskiego wywiadu wojskowego.