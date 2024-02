Kyryło Budanow, cytowany przez portal Ukraińska Prawda, powiedział na konferencji prasowej w Kijowie, że Aleksiej Nawalny zmarł z przyczyn naturalnych.

Wiemy, że (Aleksiej Nawalny - red.) faktycznie zmarł z powodu zakrzepu krwi. I jest to mniej więcej potwierdzone. To nie jest wzięte z internetu, ale, niestety, to śmierć naturalna - powiedział szef ukraińskiego wywiadu wojskowego.

Ciało Aleksieja Nawalnego wydane jego matce

W sobotę rzeczniczka Aleksieja Nawalnego Kira Jarmysz potwierdziła, że rosyjskie władze przekazały matce jego ciało.

Dodała przy tym, że nie wie, czy władze pozwolą na zorganizowanie pogrzebu "tak, jak chce rodzina i na jaki zasługuje Aleksiej".

Nie żyje Aleksiej Nawalny

Aleksiej Nawalny zmarł 16 lutego w łagrze na Dalekiej Północy Rosji. Rosyjski opozycjonista miał 47 lat. Przypomnijmy, że Aleksiej Nawalny to najważniejsza postać rosyjskiej opozycji i wróg numer jeden Władimira Putina. 14 lutego rzeczniczka Nawalnego, Kira Jarmysz informowała, że więzień polityczny po raz 27. został umieszczony w karcerze.

Ludmiła Nawalna, matka Nawalnego w czwartek poinformowała, że rosyjskie władze naciskają na tajny pogrzeb opozycjonisty. Szantażują mnie, stawiają warunki, gdzie, kiedy i jak Aleksieja należy pochować. To jest nielegalne - mówiła.