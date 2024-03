Jewmienow, który dowodził marynarką wojenną od pięciu lat, został już zastąpiony dowódcą Floty Północnej, Aleksandrem Moisiejewem - podawał już wcześniej nieoficjalnie rosyjski dziennik "Izwiestia".

Porażka Rosji na Morzu Czarnym

Teraz "Financial Times" potwierdza doniesienia, powołując się na ukraińskich urzędników. Brytyjski dziennik zauważa przy tym, że ta decyzja pokazuje, że choć siły rosyjskie zdobywają przewagę wzdłuż 1000-kilometrowej linii frontu na lądzie, Ukraina zmusiła Rosję do odwrotu na Morzu Czarnym. Korzystając z własnych dronów i zaawansowanej broni dostarczanej przez kraje zachodnie, Ukraina zatopiła kilka rosyjskich okrętów wojennych i zestrzeliła wiele samolotów o dużej wartości, co skłoniło Rosję do przeniesienia Floty Czarnomorskiej bardziej na wschód i wstrzymania całodobowego rozpoznania powietrznego pola bitwy.

Sukcesy Ukrainy na Morzu Czarnym spowodowały przełamanie rosyjskiej blokady jej portów, a to umożliwiło wznowienie eksportu zbóż. W lutym osiągnął on najwyższy poziom od początku rosyjskiej inwazji.

Reklama

Potwierdzone uszkodzenia samolotów Rosji

Reklama

Ukraińscy urzędnicy, którzy potwierdzili zmianę w dowództwie rosyjskiej marynarki wojennej, powiedzieli również "FT", że wskutek ataku przeprowadzonego przez Ukrainę w weekend poważnie uszkodzone zostały dwa rosyjskie samoloty wczesnego ostrzegania i kontroli powietrznej A-50, znajdujące się w zakładzie naprawy samolotów w Taganrogu na południu kraju.

"FT" pisze, że zdjęcia satelitarne zdają się potwierdzać ich ocenę. Pokazują one ślady wybuchów w miejscu, w którym jeden z samolotów był zaparkowany na płycie lotniska w momencie ataku oraz na dachu hangaru, w którym prawdopodobnie znajdował się drugi samolot.