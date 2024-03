Niepodległe media w Rosji donoszą o zdarzeniach zakłócających przebieg piątkowych wyborów prezydenckich. W Petersburgu, drzwi do jednego z lokali wyborczych zostały obrzucone koktajlem Mołotowa. W Moskwie, urna wyborcza została zniszczona przez wylanie do niej środka dezynfekującego. W wyniku tych incydentów doszło do aresztowań.