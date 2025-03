Mapa schronów w Polsce – jak znaleźć schronienie?

Państwowa Straż Pożarna stworzyła specjalną mapę (link znajdziecie tutaj), na której zaznaczono schrony, ukrycia oraz miejsca doraźnego schronienia. Możesz sprawdzić najbliższy obiekt na dwa sposoby:

Reklama

Wpisz adres w wyszukiwarce mapy

Kliknij na mapie, aby zobaczyć dostępne schronienia

Dzięki mapie znajdziesz schrony w swojej okolicy i sprawdzisz ich pojemność.

Ile jest miejsc schronienia?

PSP w 2023 roku przeprowadziła szczegółową inwentaryzację schronów i miejsc schronienia w całym kraju. Wyniki pokazują, że w Polsce znajduje się:

10 622 budowli ochronnych, w tym: 903 schrony i 8 719 ukryć.

224 113 miejsc doraźnego schronienia

Łączna pojemność tych miejsc przekracza 49 milionów osób, co oznacza, że teoretycznie każdy obywatel Polski ma dostęp do miejsca schronienia.

Schrony w Polsce – które województwa mają ich najwięcej?

Najwięcej obiektów ochronnych znajduje się w:

Mazowieckim – 29,7 tys. miejsc schronienia

– 29,7 tys. miejsc schronienia Śląskim – 25,9 tys. miejsc

Nowa aplikacja schronowa – co się zmieni?

Po pierwszej inwentaryzacji okazało się, że część schronów wskazanych na mapie była niedostępna. Dlatego PSP planuje stworzenie nowej aplikacji, która dokładniej zweryfikuje dane i pokaże tylko rzeczywiście dostępne obiekty. Nowy system ma również integrować się z systemem ostrzegania i alarmowania, co pozwoli szybciej reagować na zagrożenia.

Nowe inwestycje w schrony – rząd przeznaczy miliardy złotych

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Na jej podstawie Polska przeznaczy około 10 miliardów złotych rocznie na:

Remonty i budowę nowych schronów

Modernizację istniejących obiektów

System alarmowania i ostrzegania

Każdy właściciel schronu musi zgłosić go do ewidencji do 2 kwietnia 2025 r.