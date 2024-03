Faktem jest, że wśród tysięcy ochotników z zagranicy, jacy wspierają siły ukraińskie są również Polacy. Wiadomo m.in. o jednostce Polski Korpus Ochotniczy, o śmierci kilku polskich obywateli na Ukrainie pisały także media, a powracający z Ukrainy ochotnicy chętnie udzielają wywiadów. Oczywiście, w obronie Ukrainy walczą także tysiące Polaków urodzonych na Ukrainie, ale to nie o nich mowa w opublikowanej statystyce. Wszystko to potwierdza, że Polacy walczą na Ukrainie. Przy tym polscy urzędnicy w przeszłości zastrzegali by działań polskich ochotników wspierających Ukrainę w walce z Rosją nie utożsamiać z władzami Polski. Nic naszym zdaniem nie wskazuje jednak, by udział ten był tak masowy, a straty aż tak liczne, jak podaje rosyjskie ministerstwo obrony. Zastrzegamy, że nie są nam znane żadne oficjalne polskie dane, dotyczące tego ilu polskich obywateli wzięło lub bierze udział w wojnie na Ukrainie. Zapewne odpowiedź na temat skali udziału w tej wojnie przez polskich obywateli poznamy dopiero po zakończeniu tego konfliktu.

Reklama

Tabela: Dane Ministerstwa Obrony Rosji

Warto tu dodać, że zdaniem rosyjskiego ministerstwa obrony od 24 lutego 2022 roku łączna liczba zagranicznych ochotników, którzy przybyli na Ukrainę, wyniosła 13 387. W tym czasie potwierdzono zniszczenie 5 962 zagranicznych ochotników. Najwięcej z nich przybywa na Ukrainę z Polski, Gruzji, USA i Wielkiej Brytanii.

Reklama