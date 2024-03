Po zabójstwie zbrodniarz, Andre Gordon, zbiegł do sąsiedniego stanu New Jersey. Podejrzewano, że ukrywa się w domu w stolicy stanu, Trenton. Jednak już po ewakuacji mieszkańców policjanci zauważyli sprawcę idącego pobliską ulicą. Doszło do zatrzymania, podczas którego Gordon nie stawiał oporów - podaje CNN.

Trzy zamordowane kobiety

Ofiarami śmiertelnymi ataku byli 52-letnia macocha napastnika Karen Gordon, 13-letnia siostra Kery Gordon oraz 25-letnia Taylor Daniel, z którą miał Gordon miał dwójkę dzieci - poinformowała prokurator okręgowa hrabstwa Bucks, Jennifer Schorn.

Według CNN, "w pierwszym domu trzy inne osoby skutecznie ukryły się przed napastnikiem, z kolei w drugim mieszkaniu znajdowały się cztery osoby, w tym matka Daniel, którą Gordon zranił".

Użycie karabinu szturmowego AR-15

Policja relacjonuje, że Gordon przybył do dwóch domów w Pensylwanii skradzionym pojazdem w sobotę rano. Następnie porwał inny samochód grożąc kierowcy bronią, zanim przekroczył granice stanu z New Jersey.

Komendant policji w Falls Township Nelson Whitney oznajmił, że sprawca strzelał z "karabinu szturmowego typu AR-15". Nie wiadomo, czy był legalnym posiadaczem tej broni.

Wiadomo za to, że ostatnio był bezdomny i notowany przez prawo.