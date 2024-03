Mam raka i przechodzę prewencyjną chemioterapię - powiedziała księżna Kate na wzruszającym wideo, nagranym na ławce w ogrodzie, wśród wiosennych kwiatów - pisze "Daily Mail". Zajęło nam trochę czasu, by wyjaśnić naszym dzieciom, George'owi, Charlotte i Louisowi, w odpowiedni dla nich sposób, by to zrozumieli. Zapewnialiśmy ich też z Williamem, że wyzdrowieję - dodała.

"Czuję się dobrze"

Jak im powiedziałam, czuję się dobrze i jestem silniejsza każdego dnia, bo skupiam się na rzeczach, które mi pomogą wyzdrowieć - na umyśle i ciele. To, że mam Williama przy sobie, jest wielkim źródłem komfotru i bezpieczeństwa. Tak samo jak miłość, dobroć i wsparcie, które mi okazaliście. To wiele dla nas znaczy - podsumowała Kate.

Nie podano szczegółów choroby

"Daily Mail" przypomina, że raka wykryto u księżnej podczas operacji powłok brzusznych w styczniu. Pałac Kensington zapowiedział, że tak, jak w przypadku raka króla Karola, nie zostaną podane dokładne szczegóły choroby. Poproszono też, by ludzie nie spekulowali na ten temat.

Teorie spiskowe

Po operacji księżna Kate zniknęła z życia publicznego. Pojawiło się wiele teorii spiskowych, zwłaszcza po tym, jak opublikowano przerobione zdjęcie księżnej wraz z rodziną. By je rozwiać, księżna na moment pojawiła się na zakupach, to jednak tylko wzmogło podejrzenia.

Dlatego więc, jak dodają eksperci, Pałac Kensington zdecydował się na ujawnienie prawdziwego stanu zdrowia Kate.