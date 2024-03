Sagrada Familia w Barcelonie, jak podaje CNN, zostanie oficjalnie ukończona w 2026. W przyszłym roku zostanie oddana jedna z kaplic, a w 2026 zakończa się prace na wieży Jezusa Chrystusa - wynika z oficjalnego rocznego raportu tej świątyni.

Reklama

Sagrada Familia będzie najwyższym kościołem świata

Wieża Jezusa Chrystusa będzie miała 172,5 metra, a na jej szczycie stanie olbrzymi-17 metrowy krzyż. To sprawi, że świątynia stanie się najwyższym kościołem świata

Reklama

Prace nad Sagradą Familią zaczęły się w 1882

Prace nad Sagradą Familią zaczęły się w 1882, według projektu katalońskiego wizjonera i architekta, Antonio Gaudiego. Zaplanował on, by Sagrada Familia miała 18 wież, mających znaczenie biblijne - po jednej dla każdego apostoła, po jednej dla każdego z czterech ewangelistów, jedną dla Maryi i jedną dla Jezusa.

Gdy Gaudi zmarł w 2026, jedynie 10 proc. kościoła było ukończonych. Prace zostały przerwane w latach 30. podczas hiszpańskiej wojny domowej. Zniszczono też wtedy większość szkiców, projektów i modeli Gaudiego. Dlatego obecny wygląd świątyni oparto na tym, co zostało i co zostało zrekonstruowane, oraz na wymyślonych na nowo adaptacjach wizji Gaudiego. Co ciekawe, prace nad Sagradą trwały nielegalnie przez 137 lat. Dopiero w 2016 odkryto bowiem, że inwestycja nigdy nie dostała pozwolenia na budowę.

Sagrada Familia została poświęcona przez papieża

W 1984 UNESCO wpisała Sagradę Familię na listę Światowego Dziedzictwa, a w 2010 świątynia została poświęcona przez Benedykta XVI i stała się pełnoprawnym kościołem.