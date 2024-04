Nicholas Metson - jak podaje "Daily Telegraph" - usłyszał wyrok dożywocia za morderstwo swojej żony oraz pocięcia jej ciała na kawałeczki i wrzucenie ich do rzeki. O warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać dopiero po 19 latach odsiadki.

Reklama

Uzasadnienie wyroku

Sędzia mówił, że Metsona obciąża m.in. to, że nigdy nie wyjaśnił, dlaczego zabił swoją żonę. Tego, że pociął jej ciało na 224 kawałeczki nie da się też wyjaśnić autyzmem. Liczba kawałków, na których pociąłeś ciało żony była większa, niż potrzeba, aby usunąć ciało z mieszkania - dodał sędzia Simon Hirst.

Reklama

Przebieg zbrodni

Co wydarzyło się w mieszkaniu Metsona, dokładnie nie wiadomo. Pewne jest tylko, że zabił Holly czterema ciosami noża, potem pociął jej ciało w łazience, a szczątki trzymał w mieszkaniu przez około tydzień. Potem namówił swojego przyjaciela, Joshuę Hancocka i zapłacił mu 100 funtów za pomoc w pozbyciu się ciała żony.

Mężczyźni spakowali pocięte kawałki ciała do torebek z napisem "torba na całe życie" i wrzucili do rzeki Witham, gdzie odnaleźli je spacerowicze.

Policja szybko wytropiła zbrodniarza

Rodzina martwiła się o kobietę, bo uważała Metsona za "złego potwora", który kontrolował Holly, dlatego gdy nie mogli się z nią skontaktować, wezwali policję. Funkcjonariusze pojawili się w mieszkaniu mordercy 24 marca 2023, wykryli tam silny zapach wybielacza i amoniaku oraz ślady krwi na podłodze. Wtedy Metson zaczął najpierw żartować, że "Holly jest pod łóżkiem", a potem skłamał, że odwiózł kobietę do szpitala psychiatrycznego, bo go pogryzła. Funkcjonariusze sprawdzili placówkę, a gdy na jaw wyszło kłamstwo zabójcy, to wrócili do niego z nakazem. Jednocześnie też odnaleziono niektóre fragmenty ciała Holly.

Metsona pogrążyły nagrania z kamer

Podczas dalszego śledztwa okazało się też, że Metson wypłacił 50 funtów z konta żony, a potem szukał w sieci takich haseł jak "jakie zasiłki mogę dostać, gdy żona umrze", albo "czy ktoś może mnie straszyć po tym, jak umrze". Ostatecznie pogrążyły go nagrania z kamer monitoringu, które pokazywały Holly wchodzącą do ich mieszkania, a potem nagrały, jak Metson używa wózka na zakupy, by przewieźć torebki z częściami ciała do swojego auta.