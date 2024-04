"Nie daj się zastraszyć Putinowi. My się nie dajemy" - napisał Michel, zwracając się bezpośrednio do byłego prezydenta USA, ubiegającego się ponownie o kandydaturę na to stanowisko.

"Ruszaj się, Europo"

W czwartek Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym TRUTH Social ponaglił Europę do zwiększenia pomocy dla Ukrainy.

"Dlaczego Europa nie daje więcej pieniędzy na pomoc Ukrainie? Dlaczego Stany Zjednoczone włożyły w wojnę ukraińską o ponad 100 miliardów dolarów więcej niż Europa, a między nami jest ocean?! Dlaczego Europa nie może wyrównać lub dorównać kwotom wniesionym przez Stany Zjednoczone Ameryki, aby pomóc krajowi w rozpaczliwej potrzebie?" - napisał. "Ruszaj się, Europo!" - dodał.

Charles Michel odpowiedział Trumpowi. "Ustalmy fakty"

"Ustalmy fakty" - podkreślił w swoim komentarzu przewodniczący Rady Europejskiej. "Liczby mówią same za siebie. Wkład UE na rzecz Ukrainy (wynosi) 143 miliardów euro (150 miliardów dolarów)" - zaznaczył Michel.

Amerykański Kongres może w najbliższych dniach przełamać trwający od miesięcy impas w sprawie pomocy dla Ukrainy. Ponad dwa miesiące po tym, gdy Senat pod przewodnictwem Demokratów zatwierdził pakiet pomocy przewidujący 61 miliardów dolarów na wsparcie Ukrainy, projekty ustaw Izby Reprezentantów przedstawił w środę przewodniczący tej izby, Republikanin Mike Johnson.

Johnson oznajmił, że izba rozpocznie procedowanie w sobotę. Jego decyzja spotkała się z krytyką radykalnej części Partii Republikańskiej, co prawdopodobnie oznacza, że ustawy będą musiały zostać przyjęte przy wsparciu Demokratów.