Przemawiając po ogłoszeniu przez Wielką Brytanię planów budowy sześciu nowych okrętów wojennych, Shapps podkreślił, że jego rząd nigdy nie będzie zmuszał Ukrainy do podpisania porozumień pokojowych.

Po prostu nie byłoby żadnego sensu w tym, gdyby Wielka Brytania próbowała przekonać Ukrainę do zaakceptowania rezygnacji z części swojego terytorium - mówił. Dodał: - Ta decyzja należy wyłącznie do Ukrainy.

Jak powiedział, "nie sądzi", by Władimir Putin mógł wygrać tę wojnę.

"Stanowcza próba ukrócenia spekulacji"

To dość stanowcza próba ukrócenia spekulacji po kwietniowej rozmowie Camerona z Trumpem - zauważają brytyjskie media. Wówczas chodziło o przekonanie jednego z liderów republikanów do poparcia dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy w obliczu sprzeciwu we własnych szeregach.

To słuszne, że zapewniamy zarówno pomoc wojskową, jak i moralną jasność, że zawsze niedopuszczalne jest, aby autokrata wkroczył do sąsiedniego, demokratycznego kraju - powiedział Shapps w rozmowie z BBC.

Brytyjska opozycyjna Partia Pracy również podkreśliła swoje stałe wsparcie dla Ukrainy, a minister spraw zagranicznych w gabinecie cieni David Lammy i sekretarz obrony w gabinecie cieni John Healey odwiedzili stolicę Kijów, aby wyrazić to, co nazwali swoim "żelaznym zobowiązaniem".