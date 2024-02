Myślę, że Putin był zdziwiony jednością Zachodu. Co się wydarzyło? NATO się powiększyło, wzmocniło. Szwecja, Finlandia dołączają do Sojuszu. Niektóre państwa europejskie miały pewne wątpliwości w 2014 roku, czy podejmować działanie, a w 2020 roku każdy podejmuje działania. Wsparcie dyplomatyczne, moralne, ekonomiczne, a co jest bardzo ważne: wojskowe. Dzisiaj komunikat, który przekazuję w Polsce, jest taki: bardzo dziękuję polskiemu rządowi i polskiemu narodowi za wspaniałą solidarność, którą pokazujecie Ukrainie - mówił David Cameron w TVN24 BiS.

Chcemy, żeby Putin przegrał - dodał.

Cameron był pytany o pomoc Ukrainie oraz o głosy sprzeciwu w tej sprawie.

Pomyślmy o koszcie, który będzie związany z brakiem działania. Nie zrobiliśmy wystarczająco dużo w latach 30., żeby zatrzymać Hitlera. I co się stało? Czy Hitler znikł? Nie, najechał na Polskę. A koszt dla Wielkiej Brytanii, dla Ameryki i dla Polski był dużo większy. Także jeżeli pomożemy teraz Ukrainie, to zaoszczędzimy pieniądze - mówił w TVN24 BiS.

Cameron: Wierzę, że Putin przegra

Ja wierzę, że Putin przegrywa. W środę po raz kolejny na Morzu Czarnym byliśmy świadkami kolejnej katastrofalnej straty dla Rosji. Rosja straciła w tej chwili 20 procent swojej Floty Czarnomorskiej. Jeżeli możemy pokazać, że Rosja ponosi ogromne straty, koszty, mieli zamach stanu, kryzys, stracili wielu żołnierzy, stracili połowę tych ziem, które zajęli w lutym 2022 roku, możemy udowodnić, że jesteśmy po tej stronie, która wygrywa - stwierdził.

Cameron: Artykuł 5. obowiązuje

David Cameron został zapytany w TVN24 BiS, czy w kontekście ostatnich wypowiedzi Donalda Trumpa powinniśmy obawiać się o przestrzeganie artykułu 5. traktatu NATO i zasady solidarności "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego".

Artykuł 5. w pełni nas obowiązuje. NATO jest najbardziej udanym sojuszem obronnym w historii. Powinniśmy dalej inwestować w NATO, wierzyć w NATO. Myślę, że Donald Trump musi zobaczyć, jak bardzo jest mocny teraz po przyjściu Szwecji oraz Finlandii. Myślę, że państwa europejskie muszą jasno postawić jedną sprawę: słusznym jest wydawanie przynajmniej 2 procent PKB na obronę. Polska robi więcej niż to - powiedział.