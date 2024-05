Rosja przygotowuje się do ofensywy

- Rosja przygotowuje się do kolejnej próby ofensywnej, 90 km stąd na północny zachód, w pobliżu naszej granicy i tworzy tam zgrupowanie wojsk – powiedział prezydent w wystąpieniu opublikowanym na Telegramie.

Jak podkreślił Zełenski, "ten, kto to wszystko robi, nie chce pokoju".

Zełenski apeluje do sojuszników

We wtorkowym wywiadzie dla "The New York Timesa" prezydent po raz kolejny zaapelował do sojuszników o wyrażenie zgody na użycie zachodniej broni do ataków na pozycje rosyjskie rozlokowane w samej Rosji, skąd najeźdźca prowadzi ostrzał artyleryjski i lotniczy i gdzie przygotowuje swoje oddziały do ataków na Ukrainę.

Dwa tygodnie temu armia rosyjska przedarła się przez granicę ukraińską w obwodzie charkowskim i wciąż trwają walki. Według Zełenskiego straty rosyjskiego wojska wynoszą obecnie ośmiu żołnierzy na jednego ukraińskiego żołnierza.