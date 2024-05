- Od początku roku Rosja zrzuciła na Ukrainę prawie 10 tys. bomb kierowanych - poinformował w niedzielę ukraiński minister obrony Rustem Umierow. Zostały one też użyte do sobotniego ataku na hipermarket budowlany w Charkowie, zabijając co najmniej 16 osób i raniąc ponad 40.