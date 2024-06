Maszyna napotkała gradobicie podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku w Wiedniu, co spowodowało znaczne uszkodzenie nosa i przedniej szyby samolotu. Pilotom udało się bezpiecznie wylądować i nikt nie odniósł obrażeń.

Reklama

"Potwierdzamy, że podczas dzisiejszego lotu OS434 z Palma de Mallorca do Wiednia, samolot Airbus A320 został uszkodzony przez grad. Samolot podczas podejścia do lądowania do Wiednia natknął się na komórkę burzową, która według załogi kokpitu nie była widoczna na radarze pogodowym. Grad uszkodził dwie przednie okna kokpitu, dziób samolotu i niektóre osłony" - oświadczył przewoźnik.