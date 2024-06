Podjąłem decyzję o zastąpieniu na stanowisku dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy, generała broni Jurija Sodola, przez generała brygady Andrija Hnatowa – oświadczył Zełenski, nie tłumacząc powodów swojej decyzji.

Śledztwo w sprawie decyzji generała Sodola

W niedzielę szef sztabu Brygady Gwardii Narodowej Azow Bohdan Krotewycz napisał na Telegramie, że zwrócił się do Państwowego Biura Śledczego (DBR) o śledztwo w sprawie decyzji, które podejmował generał Sodol.

Reklama

Napisałem list do DBR, wzywając do wszczęcia śledztwa w sprawie generała wojskowego, który moim zdaniem zabił więcej ukraińskich żołnierzy niż jakikolwiek rosyjski generał. Nie obchodzi mnie, czy otworzą śledztwo przeciwko mnie i czy wsadzą mnie do więzienia – wyjaśnił.

Jednak obchodzi mnie to, że sądzeni są szefowie batalionów i brygad za stracenie punktu obserwacyjnego, a w tym samym czasie nie jest sądzony generał, który doprowadził do utraty obwodów, dziesiątków miast i tysięcy żołnierzy – dodał.

Oskarżenia pod adresem generała Sodola

Reklama

Wpis Korotkewycza był szeroko cytowany w ukraińskich mediach. Tłumaczyły one, że generał Sodol obwiniany był o wysyłanie żołnierzy na skazane na porażkę misje. Oskarżano go m.in. o nienależyte zaopatrzenie w sprzęt wojskowych, którzy utrzymują przyczółek Krynki na wschodnim brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim.

Sodol został mianowany dowódcą Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy w lutym bieżącego roku. Suspilne, portal narodowego nadawcy radiowo-telewizyjnego Ukrainy, przypomniał, że 53-letni generał uczestniczy w walkach z siłami rosyjskimi od 2014 r., brał m.in. udział w obronie Mariupola.