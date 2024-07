W wywiadzie dla dziennika "Sueddeutsche Zeitung" generał Carsten Breuer zauważył, że jeśli zbierze się razem wszystkie dostępne informacje, to okazuje się, że atak Rosji na terytorium NATO byłby możliwy w okresie od pięciu do ośmiu lat. "Powinniśmy traktować poważnie to, co Putin wyłożył w przemówieniach i dokumentach" - przestrzegł niemiecki wojskowy.