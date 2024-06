Misja, która rozpoczęła się 5 czerwca, miała trwać osiem dni.

NASA przekłada powrót

NASA trzykrotnie przekładała planowany powrót na Ziemię astronautów Barry’ego "Butch" Wilmore’a i Sunity "Suni" Williams. Agencja kosmiczna poinformowała, że statek kosmiczny Boeing CST-100Starliner może pozostać zadokowany do ISS maksymalnie przez 45 dni.

Reklama

Zdaniem inżynierów z Houston wykryte awarie nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i życia astronautów. Jak podano, po odłączeniu się od ISS statek potrzebuje ok. siedmiu godzin, by wylądować na pustyni na poligonie White Sands w Nowym Meksyku, w Willcox Playa w Arizonie lub w innym podobnym miejscu, w zależności od warunków pogodowych.

Helu starczy na 70 godzin

"Starliner ma obecnie w zbiornikach wystarczającą ilość helu, aby zapewnić 70 godzin lotu po oddokowaniu się ze stacji" – podała amerykańska agencja kosmiczna. Jak podkreślono, astronauci nie utknęli na ISS, a Starliner posiada certyfikat pozwalający na powrót na Ziemię w przypadku sytuacji awaryjnej na stacji kosmicznej.

W ostatnich dniach NASA zapowiedziała, że planowany powrót Williams i Wilmore’a "powinien nastąpić na początku lipca". Jednocześnie nie podano żadnych dodatkowych informacji, dlaczego termin został zmieniony.

Dr Adam Baker, szef Rocket Engineering, brytyjskiej firmy specjalizującej się w systemach napędu rakietowego, w rozmowie z BBC powiedział, że rozumie, dlaczego doszło do wystrzelenia Starlinera, ale ważne jest, by dotrzeć do przyczyny wycieku i go naprawić.

Reklama

W jego opinii istnieje ryzyko, że próby udoskonalenia systemów mogłyby zabrać NASA i Boeingowi zbyt dużo czasu i byłyby zbyt kosztowne. To mogłoby wpłynąć na brak poparcia społecznego i politycznego dla misji – dodał.

W przypadku nowych statków kosmicznych należy spodziewać się nieoczekiwanego – powiedział w rozmowie z BBC dr Simeon Barber, naukowiec zajmujący się przestrzenią kosmiczną w Open University. Uspokoił on, że awaria wykryta na statku nie jest poważna, ale "należy ją przeanalizować oraz naprawić przed następnym lotem z załogą".

Wyślą kapsułę od Muska

Zdaniem BBC po astronautów NASA i Boeing mogą wysłać kapsułę Dragon firmy SpaceX, co będzie dla Boeinga "niezwykle krępujące".

To nie pierwsze problemy, które napotkała pierwsza załogowa misja kosmiczna statku Starliner. Dopiero trzecia próba startu rakiety z przylądka Canaveral na Florydzie, zakończyła się sukcesem. Pozostałe dwie, w dniach 6 maja i 1 czerwca, zostały odwołane z powodu awarii.