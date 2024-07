Najbardziej niebezpieczny pożar wybuchł w Oroville, gdzie zniszczonych zostało kilka budynków. Tysiące osób ewakuowano. Gubernator Gavin Newsom ogłosił stan wyjątkowy na obszarze objętym zagrożeniem.

Wykorzystujemy wszystkie dostępne środki, aby stawić czoła temu pożarowi i wciąż utrzymujemy ścisłą współpracę z lokalnymi i federalnymi partnerami, aby wspierać społeczności - oświadczył Newsom.

Kalifornia w ogniu. Tysiące ewakuowanych, strażacy walczą z rekordowymi upałami

"Los Angeles Times" podał, że w środę strażacy walczyli z pożarem "Thompson" przy temperaturze ok. 42,8 stopnia Celsjusza i porywach wiatru do ok. 48 km/h. Pożar rozprzestrzenił się na obszarze około 1214 hektarów w środę rano, zagrażając około 230 strukturom, podkreślił kalifornijski departament leśnictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Czterech strażaków odniosło obrażenia. Nakaz ewakuacji objął tysiące osób w okolicach miasta i hrabstwa Butte. Wyłączenia prądu dotknęły dwa tysiące klientów zakładów energetycznych Pacific Gas & Electric Co.

Zgodnie z informacją Krajowej Służby Meteorologicznej (NWS) rekordowe i niebezpieczne temperatury nawiedzają nie tylko Kalifornię, ale również południowe równiny oraz rejon środkowego Atlantyku. 110 milionów ludzi w 21 stanach objęto alertami lub ostrzeżeniami o upałach.