To USA płacą większość pieniędzy na pomoc Ukrainie w walce z Rosją, a Europa powinna temu dorównać - jest winna ponad 100 miliardów dolarów - oświadczył we wtorek były prezydent USA Donald Trump na swoim portalu społecznościowym. Kandydat Republikanów stwierdził, że gdyby nie on, "dziś pewnie nie byłoby NATO".