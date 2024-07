Masowe wyrzucenie grindwali długopłetwych na plaży wyspy Sanday w Szkocji

77 waleni zostało wyrzuconych na brzeg. Zdarzenie miało miejsce w ubiegłym tygodniu u północno-wschodnich wybrzeży Szkocji. Jak podaje organizacja British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) na swojej stronie bdmlr.org.uk, w czwartek 11 lipca 2024 około godziny 10:45, otrzymała zgłoszenie o masowym wyrzuceniu na brzeg do 100 grindwali długopłetwych. Zdarzenie miało miejsce na wyspie Sanday na Orkadach w Szkocji.

Regionalny zespół BDMLR natychmiast został zmobilizowany. Po przybyciu na miejsce medycy stwierdzili, że na plaży znajduje się około 77 zwierząt. Najwyraźniej utknęły one na mieliźnie już kilka godzin temu. Niestety w momencie dotarcia na miejsce zespołu żyło wyłącznie 12 z nich. Ocalałym zwierzętom zespół zapewnił ocenę stanuzdrowia A także udzielono im pierwszej pomocy.

Niestety pozostałe 12 grindwali musiało zostać poddanych eutanazji. A to ze względu na ich stan, który pogarszał się po wielu godzinach spędzonych na plaży. Tak długie przebywanie bez dostępu do wody spowodowało bowiem zmiażdżenie ich pod własnym ciężarem i wysokie prawdopodobieństwo wdychania wody wraz z nadchodzącym przypływem. Poza tym podłoże, na którym leżały wieloryby, było niezwykle miękkie. A to oznaczało, że podczas przypływu zapadłby się w piasek jeszcze głębiej. Z tego też powodu nie byłyby w stanie samodzielnie wypłynąć na powierzchnię.

Przyczyna masowego wyrzucenia waleni

Jak podaje portal CBS NEWS (cbsnews.com), takie masowe wyrzucenia na brzeg nie należą do rzadkości. A to dlatego, że grindwale mają tendencję do podróżowania w zwartych grupach. Jak powiedziała Molly Brown (koordynatorka ds. ratownictwa i społeczności BDMLR) agencji informacyjnej Reuters, zwierzęta te są gatunkiem bardzo towarzyskim. Polegają one na swoich więzach rodzinnych. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że jeżeli jeden z nich wpadł w tarapaty, to reszta po prostu utknęła z nim. Bowiem grindwale te chwilach potrzeby trzymają się razem i nigdy siebie nie opuszczają.

Jak powiedział BDMLR agencji AFP, "Jest to zdecydowanie jedno z większych masowych wyrzuceń na brzeg, ale niekoniecznie największe". Tylko w zeszłym roku na brzeg wyspy Lewis u wybrzeży północno-zachodniej Szkocji zostało wyrzuconych 55 grindwali. Niestety znacznie większe wyrzucenia na brzeg miały miejsce także w innych częściach świata. Największe z nich wystąpiły w rejonach Nowej Zelandii i Australii.