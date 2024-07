Licytacja szkiletu stegozaura

Według Sotheby's szkielet stegozaura, nazwanego Apex, jest uznawany za jeden z najbardziej kompletnych, jakie kiedykolwiek odnaleziono.

Cena wywoławcza za szkielet stegozaura wahała się między 4 a 6 mln dol.

Poprzedni rekord aukcyjny szczątków dinozaura należał do tyranozaura rexa, zwanego Stan, który w 2020 r. został sprzedany za 31,8 mln dol.

Sprzedaż budzi wątpliwości wśród naukowców

Jak zauważa AP, sprzedaż skamieniałości dinozaurów budzi poważne wątpliwości wśród paleontologów. Naukowcy akademiccy uważają, że okazy powinny być w posiadaniu albo muzeów albo ośrodków badawczych, których nie stać na udział w aukcjach.

Dom aukcyjny podał, że anonimowy nabywca jest Amerykaninem, który rozważa wypożyczenie Apexa jednej z instytucji w USA.

Apex żył ok. 150 mln lat temu. Należał do dużych stegozaurów – miał 3,3 m wysokości i 8,2 m długości od czubka nosa do końca ogona. Według naukowców wystarczająco długo żył, aby wykazywać oznaki artretyzmu.

Szkielet stegozaura został odkryty przez komercyjnego paleontologa Jasona Coopera w 2022 r. na jego prywatnej posiadłości niedaleko miasta Dinosaur w Kolorado.