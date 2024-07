Kampanię finansują mu ukraińscy oligarchowie, ale jeśli wygra, to zmusi Kijów do niekorzystnego pokoju z Rosją; nie lubi syjonistów, bo nie chciał podać ręki premierowi Netanjahu – to kolejne fałszywe informacje na temat Donalda Trumpa rozpowszechniane na prorosyjskich kontach w mediach społecznościowych.