Temperatura wody wokół Wielkiej Rafy Koralowej wzrosła w ciągu ostatniej dekady do poziomu najwyższego od 400 lat, co zagraża tej największej rafie świata – ostrzegają naukowcy w opublikowanym w czwartek raporcie. "Uważam, że to absolutna tragedia. Trudno pojąć, jak może do tego dochodzić na naszych oczach i za naszego życia" – mówi jeden z naukowców.