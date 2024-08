Ofensywa Ukrainy w Rosji. "Wypieramy wojnę na terytorium agresora"

- Dzisiaj już kilka razy raportował mi naczelny dowódca (Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Ołeksandr) Syrski na temat sytuacji na froncie i naszych działań oraz wypierania wojny na terytorium agresora – oświadczył.

- Ukraina udowadnia, że naprawdę jest w stanie przywracać sprawiedliwość i gwarantuje dokładnie taką presję, jaka jest potrzebna - presję na agresora – podkreślił.

Zełenski zapowiedział, że Kijów "przygotowuje decyzje, które ograniczą działania Rosji". Podziękował żołnierzom, którzy walczą na froncie i Stanom Zjednoczonym za nowy pakiet pomocy wojskowej.

-Bardzo czekamy na decyzje o pociskach dalekiego zasięgu - od Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji - zdecydowane decyzje, które przybliżą sprawiedliwy pokój – powiedział ukraiński prezydent.

We wtorek do obwodu kurskiego w Rosji wtargnęły siły ukraińskiej armii, które do dziś prowadzą tam walki. W związku z ofensywą z rosyjskich terenów, graniczących z Ukrainą, ewakuowano ponad 76 tys. osób – podały tamtejsze władze.

Ukraina nie komentuje tych wydarzeń, jednak Zełenski oświadczył w czwartek, że to Rosja przyniosła wojnę do Ukrainy i Rosja sama powinna ją odczuć.