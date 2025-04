Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 2. stopnia o sztormie. Dotyczy ono wschodniej części strefy brzegowej Morza Bałtyckiego. Alert obowiązuje od środy (godz. 18:00) do czwartku (godz. 08:00). Meteorolodzy przewidują wiatr północny i północno-zachodni. Siła wiatru: 6 stopni w skali Beauforta, w porywach do 8, a miejscami nawet do 9 stopni. To oznacza bardzo silny wiatr, który może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających nad morzem.

Co oznacza 2. stopień zagrożenia?

Ostrzeżenie 2. stopnia oznacza realne zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza:

na plażach,

w portach,

podczas spacerów nad morzem.

Teren objęty ostrzeżeniem

Ostrzeżenie dotyczy wschodniej części wybrzeża Bałtyku.Możliwe pojedyncze porywy do 9 stopni w skali B – poinformował Marcin Szeląg z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Ostrzeżenie obowiązuje od środy od godz. 18:00 do czwartku do godz. 08:00 – dodał.