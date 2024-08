Do 800 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Ukraina ostrzega

Według Hawryluka Rosja konsekwentnie rozbudowuje swoje zgrupowanie wojskowe na okupowanych terytoriach Ukrainy. Na początku 2024 roku liczyło ono 440 tys. żołnierzy, obecnie jest to około 600 tys., a do końca roku ma wzrosnąć do 800 tys. - ostrzegł przedstawiciel rządu.

Ministerstwo obrony w Kijowie przewiduje, że liczba osób przeznaczonych do mobilizacji w Ukrainie wkrótce osiągnie 1 mln. - Teraz ich liczba wynosi około 930 tys., a za tydzień przekroczy milion - powiadomił Hawryluk.

W jego ocenie obecny poziom mobilizacji nie odpowiada jednak potrzebom armii.

Osoba zmobilizowana nie jest jeszcze żołnierzem, ponieważ stanie się nim za trzy do sześciu miesięcy - podkreślił wiceminister.

Ofensywa Ukrainy w obwodzie kurskim. Nowe informacje od Zełenskiego

"Dzisiejszy raport od dowódcy Syrskiego. Po pierwsze, sytuacja na froncie i nasze środki kontroli. Trwają ciężkie walki w pokrowskim sektorze i w obronie Torecka. Jestem wdzięczny za każdy wynik w niszczeniu okupanta" - napisał Zełenski na Telegramie.

Jak zauważył prezydent, "pracujemy nad zapewnieniem broni i nad niezbędnymi silnymi rozwiązaniami od naszych partnerów dla naszych działań na froncie".

Według Zełenskiego, generał Syrski poinformował również o nowych szczegółach operacji w obwodzie kurskim. "Osiągamy wyznaczone cele. Na rano zaplanowano również kolejne uzupełnienie (zasobów wymiany jeńców - red.) dla naszego państwa" - zauważył szef państwa.