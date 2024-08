Francuski dziennik "Le Figaro" ocenia, że ukraińska ofensywa w obwodzie kurskim Rosji nie ma wymiaru ściśle wojskowego, a jest "strategiczną demonstracją". To "punkt zwrotny", ponieważ zachodni sojusznicy Kijowa zachowują w tej sprawie rezerwę - zauważa gazeta. I dodaje, że nawet jeśli chodzi o blef, który skazany jest na porażkę, to "Rosjanie go nie zapomną".