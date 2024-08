W najnowszej aktualizacji wywiadowczej zwrócono uwagę, że problem ten pogłębia trwający w regionie okres letni z temperaturami powyżej średniej dla tej pory roku.

Mocno ograniczone racje wody

Przywołano informację przekazaną 23 lipca przez jednego z rosyjskich prowojennych blogerów, według którego racje wody dla rosyjskich pilotów zostały ograniczone do jednego litra dziennie, co stanowi jedną czwartą minimalnego rekomendowanego spożycia wody przez osoby pracujące w wysokich temperaturach. W rezultacie rosyjscy piloci mają prosić miejscową ludność o wodę. Bloger ten zaapelował do rosyjskich firm produkujących wodę, aby zapewniły dodatkowe dostawy dla lotniczych w Rostowie nad Donem, Woroneżu i na Krymie.

Wzrost chorób wśród żołnierzy

"W odpowiedzi na niedostatki wody niektóre rosyjskie oddziały wojskowe zostały zmuszone do improwizowanych prób jej filtrowania, z wykorzystaniem zbiorników stojącej wody do zaspokajania dziennych potrzeb. To najprawdopodobniej prowadzi do wzrostu wśród rosyjskich żołnierzy chorób przenoszonych przez wodę. Brak wody prowadzący do odwodnienia i zwiększonego ryzyka infekcji niemal na pewno wpłynie na morale i efektywność operacyjną" - oceniono.