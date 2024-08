Królowa Elżbieta II pierwszy raz spotkała się z Władimirem Putinem w 2003 podczas jego wizyty w Wielkiej Brytanii - przypomina "Daily Mail", powołując się na fragmenty nowej biografii Craiga Browna. "Voyage around the Queen". W audiencji brał też udział ówczesny szef brytyjskiego MSZ, David Blunkett. Mężczyzna jest niewidomy od urodzenia, więc miał ze sobą swojego psa przewodnika. Mój pies głośno wtedy zaszczekał na Putina - wspomina polityk. Przeprosiłem za to Jego Wysokość. A ona odpowiedziała: Psy mają bardzo interesujące instynkty, nieprawdaż, panie Blunkett? - dodaje.

Co Elżbieta II myślała o Donaldzie Trumpie?

Donald Trump, po wizycie w Wielkiej Brytanii był przekonany, jak pisze brytyjski tabloid, że był ulubionym gościem Elżbiety II. Było jednak zupełnie inaczej. Według biografii Elżbiety II, tydzień po wizycie prezydenta USA, monarchini mówiła, że Trump był bardzo niegrzeczny, gdy rozmawiali, miał ciągle patrzeć za nią, jakby szukał kogoś lepszego do rozmowy. Do tego uważała, że z jego żoną, Melania, musi go łączyć jakiś tajny pakt, bo nikt z Trumpem by długo nie wytrzymał.