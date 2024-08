To właśnie dzisiaj miało miejsce pierwsze udane bojowe użycie naszej nowej broni - zupełnie nowej klasy broni, ukraińskiego pocisku rakietowego Palianyca. To nasza nowa metoda odpłacenia agresorowi. Wróg został pokonany - poinformował prezydent Ukrainy. Zełenski nie wymienił miejsca ataku. Rosyjskie media donoszą, że w sobotę wieczorem doszło do wybuchu w składzie amunicji w obwodzie woroneskim.

Dzień Niepodległości Ukrainy

Wołodymyr Zełenski uczestniczył w uroczystościach Dnia Niepodległości Ukrainy wraz z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Litwy Ingridą Szimonyte. Ukraina zawsze pozostanie niepodległa i to nigdy nie będzie kwestionowane. Wszyscy razem daliśmy odpowiedź - i jest to odpowiedź historyczna - dzięki naszej jedności, naszej odwadze, naszej wspólnej pracy. Odpowiedź na pytanie: czy będzie istniała Ukraina i czy będą Ukraińcy? Kiedy zewnętrzna agresja stawia takie pytanie przed nami, przed naszym narodem, wszystko zależy od milionów ludzi, z których każdy decyduje o losie całego narodu swoimi działaniami, a cały naród decyduje o losie każdego swoją wspólną siłą – powiedział.