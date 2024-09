FDA zatwierdziła kolejną szczepionkę przeciwko COVID-19

To trzecia nowa szczepionka przeciwko COVID-19 dopuszczona do użycia w Stanach Zjednoczonych. Ten preparat może być stosowany u osób w wieku co najmniej 12 lat. Dostosowany jest do obecnie krążących subwariantów wirusa SARS-CoV-2. Tym najczęściej wywołującym zakażenie wariantem jest Omikron, nadal ulegający mutacji i tworzący nowe jego odmiany, do których trzeba dopasować szczepionki, by były bardziej skuteczne.

Amerykańska Agencja Żywności i Leków wcześniej zatwierdziła do użycia dwie szczepionki w technologii mRNA opracowane przez amerykańskie firmy Moderna oraz Pfizer (wspólnie z BioNTech). Są one ukierunkowane na subwariant Omikrona oznaczony symbolem KP.2 (będący odgałęzieniem subwariantu JN.1). To jeden z najczęściej występujących obecnie podwariantów, który przyczynił się do wywołania na całym świecie nowej fali zakażeń COVID-19. Inna często występująca odmiana to KP.3.3., która również należy do rodziny subwariantów JN.1.

Jak działa szczepionka Novavax?

Trzecia dopuszczona do użycia szczepionka amerykańskiej firmy biotechnologicznej Novavax została ukierunkowana na cały subwariant Omikrona oznaczony jako JN.1. Ten preparat wytwarzany jest w innej technologii, zamiast mRNA wykorzystano w nim gotowy antygen (białko S wirusa SARS-CoV-2) oraz tzw. adiuwant Matrix-M, wzmacniający jego działanie. Z tego powodu przygotowanie tego typu aktualniej szczepionki trwa nieco dużej.

COVID-19. Dlaczego potrzebne są nowe szczepionki?

Amerykańskie Centrom Prewencji i Kontroli Chorób (CDC) już w czerwcu br. zaleciło przyjęcie uaktualnionej dawki nowych szczepionek przeciwko COVID-19 oraz przeciwko grypie wszystkim dorosłym oraz dzieciom powyżej sześciu miesięcy (pod warunkiem, że dany preparat jest dopuszczony do stosowania w tym wieku).

- Szczepionki przeciwko COVID-19 wykazują nadzwyczaj pozytywny wpływ na zdrowie publiczne, a kontynuacja tych szczepień (przyjmowanie kolejnych dawek przypominających - red.) jest najbardziej efektywną metodą zapobiegania zakażeniem COVID-19 - stwierdził w oświadczeniu dyrektor Centrum Ewaluacji Biologicznej i Badań FDA dr Peter Marks.

Specjalista zaznaczył, że infekcja wywoływana przez SARS-CoV-2 stwarza duże zagrożenie zdrowotne dla wielu osób (dotyczy to szczególnie seniorów, osób z osłabioną odpornością oraz z tzw. wielochorobowością). - Dlatego zachęcamy do przyjmowania zaktualizowanych dawek szczepionek przeciwko COVID-19, jak tylko będą one dostępne - przekonuje dr Peter Marks.