Kamala Harris wypadła niespodziewanie dobrze w debacie z Donaldem Trumpem. Początkowo, jak wynika z sondy na stronie CNN, Amerykanie wierzyli, że debata będzie nierozstrzygnięta. Okazało się jednak, że wiceprezydent USA rozjechała byłego prezydenta walcem parowym. Ostatecznie 63 proc. respondentów uznało, że to ona wygrała. Podobne wyniki są wśród sondaży, badających opinie niezdecydowanych wyborców ze stanów, w których stoczy się prawdziwa walka. Z 13 uczestników dyskusji, siedmioro bowiem uznało, że to Harris pokonała Trumpa i to na nią oddadzą głos w wyborach, a na byłego prezydenta zagłosują jedynie cztery z trzynastu badanych osób.

Fox News ocenia debatę

Co ciekawe, także w telewizji Fox News, która nie słynie z sympatii do Kamali Harris pojawiły się opinie, że to była prezydent jest zdecydowaną zwyciężczynią. Oczywiście dodano w nich, że ta debata jeszcze nie rozstrzyga wyborów. Niemniej jednak nastroje nie są tam optymistyczne.

Zadziwiające słowa Trumpa

Tymczasem były prezydent uważa, że to on wygrał debatę. Powołuje się na jakieś tajemnicze dane, według których 90 proc. Amerykanów uważa jego za zwycięzcę. Nie chciał jednak powiedzieć, skąd ma te wyliczenia.