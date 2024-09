Amazon podejmuje działania, które mają zmniejszyć ilość odpadów opakowaniowych. W Wielkiej Brytanii testowane są opakowania z lekkiego papieru nadającego się do recyklingu. Zostały one stworzone we współpracy z ekspertami od opakowań z firmy Mondi.

Pakowanie paczek będzie bardziej ekologiczne?

Nowe opakowania mają lekką i odporną na wstrząsy wyściółkę, która jest w całości wykonana z papieru. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego materiału firma wyeliminowała potrzebę stosowania plastikowej folii bąbelkowej. Jednocześnie nowe opakowanie daje możliwość recyklingu w domu, a przez to jest doskonałą alternatywą dla innych, mniej ekologicznych opakowań.

Jak wyjaśnił Amazon, nowy materiał został zaprojektowany w celu ochrony dostaw bez poświęcania bezpieczeństwa czy funkcjonalności. Na dodatek lekkie opakowanie ma zmniejszać średnią wagę przesyłki o 44 gramy w porównaniu do kartonów o podobnych rozmiarach. Dodatkowo optymalizuje przestrzeń eliminując potrzebę stosowania dodatkowych materiałów ochronnych, takich jak dodatkowe wypełnienia.

Jak informuje Amazon, klienci oczekują opakowań nadających się do recyklingu, które zminimalizują ilość odpadów, a jednocześnie zapewniają dostawę bez uszkodzeń.

Pakowanie paczek a środowisko

Pakowanie paczek ma znaczący wpływ na środowisko, szczególnie w kontekście rosnącej liczby przesyłek związanych z e-commerce i globalnym handlem. Ten proces wymaga zużycia różnorodnych materiałów, które nie zawsze są przyjazne dla planety, a ich produkcja, transport oraz utylizacja generują duże ilości emisji CO2 i odpadów.

Dla przykładu, najczęściej używany do ochrony produktów przed wilgocią i uszkodzeniami jest plastik. To materiał lekki i wytrzymały, co sprawia, że jest wygodny w transporcie, jednak jego negatywny wpływ na środowisko jest ogromny. Tworzywa sztuczne są trudne do recyklingu, a ich rozkład może trwać setki lat. Powoduje to powstawanie dużych ilości odpadów zanieczyszczających środowisko, szczególnie oceany.

Często stosowany jako wypełnienie paczek w celu zabezpieczenia delikatnych przedmiotów jest np. styropian, który jest niezwykle trudny do recyklingu i na długo pozostawia ślad na środowisku. Również folie bąbelkowe i pianki stosowane do amortyzacji towarów, wykonane z plastiku, są trudne do przetworzenia i generują dodatkowe odpady.