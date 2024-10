Pluskwy - małe pasożytnicze owady żywiące się krwią, stają się coraz większym problemem nie tylko w domach czy hotelach, ale także w środkach transportu publicznego, takich jak autobusy, pociągi, a nawet samoloty. Ich obecność w miejscach o dużym natężeniu ruchu ludzkiego, takich jak transport, jest niepokojąca, ponieważ mogą one szybko rozprzestrzeniać się na nowe lokalizacje.

Mężczyzna, który podróżował z Nowego Jorku do Detroit podczas czytania książki zauważył owada pełzającego po jego nodze. Wykonał zdjęcie przedstawiające niemal przezroczystego owada, po czym poinformował personel pokładowy o swoim odkryciu. "Kurde coś próbowało ugryźć mnie w palec! To takie obrzydliwe!" – napisał na forum.

W obawie przed dalszym rozprzestrzenianiem się pasożytów pasażer zdecydował się zmienić ubranie po wylądowaniu. Jego obawy dotyczyły m.in. przeniesienia pluskiew do swojego domu, co zrodziłoby szereg trudności w postaci np. konieczności dezynsekcji.

Pasażer złożył skargę do linii lotniczych choć, jak relacjonuje, wydawała się ona być standardową odpowiedzią, a nie odnoszącym się bezpośrednio, indywidualnie do jego przypadku. Wywołało to frustrację podróżującego.

Pluskwy w miejscach publicznych

Choć samoloty są regularnie sprzątane to nie zawsze są dokładnie sprawdzane pod kątem obecności pluskiew. Pluskwy mogą przetrwać długie podróże, ukryte w siedzeniach czy szwach tapicerki. Choć pasażerowie nie spędzają w samolotach długich okresów, to pluskwy mogą zacząć żerować gdy tylko pasażer będzie przez dłuższy czas siedział w jednym miejscu. Właśnie dlatego w ostatnich latach pojawia się coraz więcej doniesień o ukąszeniach od pluskiew podczas lotów.

Mężczyzna, który był narażony na nieprzyjemne doświadczenie podzielił się nim na forum internetowym Reddit. Wywołało to nie tylko lawinę komentarzy. Pojawiły się także liczne porady od użytkowników oraz dyskusja na temat higieny w przestrzeniach publicznych, w tym w przestrzeniach lotniczych. Wiele osób dzieliło się także swoimi doświadczeniami i historiami o podobnych incydentach z przeszłości.

Pluskwy w środkach komunikacji

To nie pierwszy raz gdy pluskwy zostały odkryte w samolocie. Już w przeszłości linie lotnicze, np. British Airways, miały podobny problem. Wówczas pasażerowie zgłaszali ugryzienia po nocnych lotach długodystansowych.

Incydenty te generowały falę komentarzy dotyczących standardów czystości i procedur zapobiegawczych. Niektóre linie wprowadziły dodatkowe środki ostrożności, zaleciły również używanie twardych walizek, które utrudniają pluskwom przemieszczanie się.