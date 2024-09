Powódź to jedna z najbardziej destrukcyjnych zjawisk naturalnych. Powoduje uszkodzenia torów, mostów, nasypów kolejowych, a także sygnalizacji i urządzeń sterujących ruchem. Silne opady deszczu i podnoszenie się poziomu wód gruntowych mogą powodować podmycie i erozję torów. Z kolei zalane torowiska stają się niestabilne, co grozi wykolejeniem pociągów.

Także mosty kolejowe są szczególnie narażone na niszczycielskie działanie powodzi. Co więcej, nawet jeśli same tory nie są bezpośrednio uszkodzone, zalane drogi prowadzące do stacji mogą utrudniać pasażerom dotarcie do miejsc, z których chcą podróżować.

Z uwagi na przetaczające się przez Polskę deszcze i powodzie PKP zdecydowało się odwołać niektóre połączenia kolejowe.

PKP odwołuje połączenia, organizuje objazdy

W poniedziałek nie pojadą pociągi PKP Intercity między Wrocławiem a Jelenią Górą. Pociąg "Asnyk" ze stacji Warszawa Wschodnia do Wrocławia Głównego od Ostrowa Wielkopolskiego skierowany zostanie drogą okrężną. Dodatkowo na odcinku Ostrów Wielkopolski — Oleśnica Rataje kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.

Pociąg "Łuźyce" ze Zgorzelca do Warszawy Wschodniej od stacji Grabowno Wielkie skierowany zostanie drogą okrężną z pominięciem Milicza i Krotoszyna, a na odcinku Oleśnica Rataje — Ostrów Wielkopolski działać będzie zastępcza komunikacja autobusowa.

PKP Intercity odwołało także w poniedziałek w obu kierunkach pociąg "Danubius" łączący Wrocław z Wiedniem. Połączenie "Porta Moravica" Przemyśl Główny — Graz zostało odwołane w obu kierunkach na odcinku Kraków Główny – Bohumin. Zawieszone są także połączenia do Czech. Pociągi kończą bieg w Rybniku, Kędzierzynie Koźlu i Czechowicach–Dziedzicach. Jak podkreśliło Intercity, na razie nie ma możliwości uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej z Czechami.

Koleje Dolnośląskie odwołują połączenia

Kilkadziesiąt połączeń odwołały także Koleje Dolnośląskie. Zgodnie z informacjami regionalnego przewoźnika Kolei Dolnośląskich, w poniedziałek zawieszony jest ruch na liniach z Jeleniej Góry w kierunku Zgorzelca i Świeradowa-Zdroju, Kamiennej Góry i Wałbrzycha. Pociągi KD nie jeżdżą też na liniach z Kłodzka do Kudowy-Zdrój, Międzylesia, Stronia Śląskiego, Wałbrzycha, Ziębic i Świdnicy. Składy KD nie kursują też między Legnicą i Jaworzyną Śląską.

Powódź a kursowanie pociągów w ubiegłych latach

To nie pierwszy raz gdy podczas powodzi dochodzi do zmian lub odwołań kursowania pociągów. W 2010 roku, podczas powodzi w południowej Polsce, wiele tras kolejowych zostało podmytych, co skutkowało paraliżem transportu w regionach takich jak Małopolska i Śląsk. Wiele połączeń musiało zostać zawieszonych na długi czas.

W 2021 roku, także powodzie w Niemczech, Belgii i Holandii poważnie wpłynęły na sieci kolejowe. Zniszczeniu uległy mosty kolejowe oraz nasypy, co wymagało długotrwałych napraw i ograniczenia ruchu.