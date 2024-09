Stosunkowo wysokie jak na wrzesień temperatury i słoneczna pogoda powoli dobiegają końca. Synoptycy IMGW ostrzegają przed niebezpiecznym zjawiskiem jakie może wkrótce zawitać zwłaszcza do południowych regionów kraju. Wydano już ostrzeżenia dla mieszkańców przed silnym wiatrem.

Silny, porywisty wiatr. Ostrzeżenia w południowej Polsce

Choć wielu mieszkańców południowych regionów Polski dopiero zaczyna radzić sobie ze skutkami powodzi synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej już wydali kolejne ostrzeżenia. Chodzi o silny, porywisty wiatr, który będzie skutkiem dużej różnicy ciśnienia w Europie.

Pierwsze ostrzeżenia IMGW dotyczą wtorku 24 września. Tego dnia mogą pojawić się silne powiewy wiatru dochodzące nawet do 50 km/h. W rejonach górskich i podgórskich przewidywane jest wystąpienie wiatru halnego. Wiatr będzie silniejszy w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim. Tutaj porywy sięgną nawet do 70 km/h. W nocy z wtorku na środę również nad morzem i w górach może intensywnie wiać - nawet do 90 km/h. IMGW nie wyklucza wprowadzenia żółtych alertów, czyli ostrzeżeń pierwszego stopnia.

Porywisty wiatr w czwartek

W środę 25 września z prognoz synoptyków wynika, że wietrznie będzie głównie nad morzem. Przewidywane są tam porywy do 50-60 km/h.

Najbardziej porywisty wiatr przewidywany jest jednak na czwartek, 26 września. Sytuacja będzie najtrudniejsza na południu Polski - szczególnie w rejonach podgórskich, na Górnym Śląsku i południowym wschodzie, gdzie osiągnie prędkość 70 km/h. Na południu województwa śląskiego i małopolskiego prognozowane są jeszcze silniejsze podmuchy, które mogą osiągać prędkość 90 km/h, a w górach - 100 km/h. Może to powodować m.in. szkody w infrastrukturze.