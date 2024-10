W trakcie piątego testowego lotu rakiety zakładano dwa kluczowe elementy misji: powrót na miejsce startu boostera Super Heavy oraz próbę jego przechwycenia. Z kolei drugi stopień, czyli statek Starship, miał wylądować na Oceanie Indyjskim, na zachód od Australii. Test miał pokazać, jak efektywnie można kontrolować powrót i lądowanie obu elementów rakiety.

Konstrukcja Starshipa

Starship to dwustopniowa rakieta, składająca się z boostera Super Heavy i statku kosmicznego Starship. W przyszłości ma nie tylko transportować duże ładunki na orbitę, ale także odgrywać kluczową rolę w kolonizacji Księżyca oraz Marsa. SpaceX planuje, że odpowiednio liczna flota tych statków kosmicznych może stworzyć stałe połączenia transportowe z Księżycem, co umożliwi dalsze eksploracje kosmosu. Projekt ten jest częścią szerszej wizji Muska, aby ludzkość stała się gatunkiem międzyplanetarnym.

Rola Starshipa w misji NASA

Na sukces misji SpaceX liczy również NASA, która planuje wykorzystać Starship do swojej misji Artemis 3, zakładającej wysłanie astronautów na Księżyc w 2026 roku. Dla agencji kosmicznej to kluczowy element przyszłych badań kosmicznych, które mają przygotować ludzkość do dalszych podróży – w tym na Marsa.

Historia testów

Do tej pory SpaceX przeprowadziło cztery testy rakiety Starship. Pierwsza próba, w kwietniu 2023 roku, zakończyła się wybuchem zaledwie cztery minuty po starcie, kiedy nie udało się odłączyć boostera Super Heavy. Kolejna próba miała miejsce w listopadzie 2023 roku, podczas której doszło do eksplozji po odłączeniu górnego członu rakiety.

Podczas trzeciego testu w marcu 2024 roku, Starship po raz pierwszy przeprowadził manewr wejścia w atmosferę po opuszczeniu przestrzeni kosmicznej. Choć rakieta uległa zniszczeniu, misja dostarczyła inżynierom bezcennych danych. W czwartym locie, w czerwcu 2024 roku, booster oddzielił się zgodnie z planem, wpadając do Zatoki Meksykańskiej, a Starship przetrwał wejście w atmosferę i został zwodowany.

Piąta próba lotu Starshipa to kolejny ważny krok w długiej drodze do pełnej funkcjonalności tej rewolucyjnej rakiety. Z każdym kolejnym testem SpaceX zdobywa cenne doświadczenie, które przybliża nas do ery tanich i powtarzalnych podróży kosmicznych oraz, być może, do stałej obecności człowieka na innych ciałach niebieskich, jak Księżyc czy Mars.

Rakieta wylądowała na Oceania Indyjskim

Rakieta Starship zgodnie z planem wylądowała w niedzielę na Oceanie Indyjskim, trafiając dokładnie w zaplanowane miejsce, co zakończyło jej pierwszy udany lot testowy.

To, co właśnie zobaczyliśmy, jest niczym magia, nawet w dzisiejszych czasach – powiedział przedstawiciel SpaceX, Dan Huot. To dzień, który na pewno zapisze się w historii inżynierii– dodała Kate Tice z siedziby firmy w Hawthorne, Kalifornia.