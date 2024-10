On wykonuje dobrą robotę. Biden próbuje go powstrzymywać. (...) On go próbuje powstrzymywać, a prawdopodobnie powinien robić coś odwrotnego - powiedział Trump podczas krótkiego spotkania z prasą na lotnisku w Detroit.

Reklama

"Cieszę się, że Bibi zdecydował się to zrobić"

Były prezydent USA pochwalił przy tym zabicie przez siły Izraela przywódcy Hamasu Jahji Sinwara.

Moja reakcja na to jest taka, że to nie była dobra osoba (...) Cieszę się, że Bibi zdecydował się zrobić to, co musiał - powiedział. Były to jego pierwsze słowa od czwartkowego ogłoszenia śmierci lidera palestyńskich terrorystów. Dopytywany o konsekwencje tego wydarzenia, kandydat Republikanów powiedział, że śmierć Sinwara uczyni osiągnięcie pokoju łatwiejszym.

W odpowiedzi na pytanie, czy od czasu zabicia przywódcy Hamasu rozmawiał z premierem Izraela, Trump stwierdził, że Netanjahu do niego dzwonił. Zasugerował jednak, że mimo to do rozmowy jeszcze nie doszło.

Reklama

Kandydat Republikanów ocenił jednocześnie, że mimo swojej krytyki dla Bidena, jest on "dużo lepszy" od wiceprezydent Kamali Harris i orzekł, że powinien z powrotem być kandydatem Demokratów w wyborach.

Kto wie, może wpuszczą go z powrotem - spekulował.