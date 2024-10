"Te pieniądze mogłyby pomóc w odbudowie Libanu, ale przeznaczono je na wzmocnienie Hezbollahu" - podkreślił Hagari.

Główny skarbiec Hezbollahu

Do opublikowanego w mediach społecznościowych komunikatu rzecznika załączono animację wideo porównującą system finansowania Hezbollahu do gry "Monopol" i przedstawiającą położenie bunkra i wejść do konstrukcji.

Hagari zaznaczył, że wybudowany celowo pod szpitalem bunkier służył wcześniej jako jedna z kryjówek zabitego pod koniec września w izraelskim nalocielidera Hezbollahu Hasana Nasrallaha. Teraz kryjówkę przekształcono w główny skarbiec Hezbollahu, gdzie ukrywana jest większość środków tej organizacji terrorystycznej - dodał rzecznik.

Ewakuacja szpitala w Bejrucie

Dyrektor szpitala Sahel, Fadi Alameh, w rozmowie z agencją Reutera zaprzeczył oskarżeniom izraelskiego wojska i wezwał libańską armię, by przeprowadziła inspekcję placówki. Zarządził jednocześnie jej ewakuację.

Ataki na "instytucje inansowe" Hezbollahu

Izrael będzie kontynuował ataki na instytucje finansowe Hezbollahu - zapowiedział Hagari.

W nocy z niedzieli na poniedziałek Izrael zaatakował ok. 30 celów powiązanych z współpracującą z Hezbollahem instytucją finansową Al-Kard Al-Hasan - poinformował wcześniej szef Sztabu Generalnego sił zbrojnych gen. Herci Halewi. Według mediów izraelskie myśliwce i drony uderzyły w placówki w całym Libanie, w tym w Bejrucie.

Hagari dodał, że w poniedziałek w ciągu dnia w ataku na stolicę Syrii Damaszek zabito niewymienionego z nazwiska oficjela Hezbollahu odpowiedzialnego za przekazywanie grupie środków finansowych z Iranu. Rzecznik uzupełnił, że mężczyzna pełnił swoje obowiązki przez kilka tygodni ponieważ jego poprzednik również został zabity w izraelskim ataku.

W poniedziałek wieczorem arabskojęzyczny rzecznik wojsk izraelskich płk Awichaj Adrai ostrzegł mieszkańców południowego przedmieścia Bejrutu Dahije, by natychmiast ewakuowali się z okolic kilku budynków wykorzystywanych przez Hezbollah.

Kilkanaście minut później rozpoczął się ciężki nalot w okolicach szpitala uniwersyteckiego im. Rafika Haririego - relacjonowała agencja Reutera. Według źródeł Reutersa, w ataku, który dotknął parking szpitala, zginęły co najmniej trzy osoby.