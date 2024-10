Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres spotkał się z Putinem podczas szczytu BRICS w rosyjskim Kazaniu. Zaapelował, by "przejść od słów do czynów" i doprowadzić do pokoju w wielu zapalnych punktach świata, m.in. w Ukrainie. Jego rozmowa ze "zbrodniarzem wojennym" wywołała falę oburzenia w internecie.