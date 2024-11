Przełomowa decyzja Ukrainy ws. ekshumacji

Reklama

Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy, zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim i deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach - zacytował oświadczenie Sikorski.

Zakaz trwa lata

Polska strona od lat domaga się od władz Ukrainy odblokowania zakazu prowadzenia poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar zbrodni wołyńskiej.

"Każda rodzina ma prawo do uhonorowania przodków"

W ramach wspólnej ukraińsko-polskiej grupy roboczej pod egidą ministerstw kultury Polski i Ukrainy pracujemy nad praktycznymi mechanizmami dla prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych - przekazał szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha po spotkaniu z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim.

Jak dodał, Ukraińcy i Polacy są zainteresowani, aby nie było między nami żadnych nieporozumień. Każda rodzina ma prawo do uhonorowania pamięci swoich przodków - podkreślił Sybiha.

Obecnie w ramach wspólnej ukraińsko-polskiej grupy roboczej pod egidą ministerstw kultury Polski i Ukrainy pracujemy nad praktycznymi mechanizmami dla prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych - oświadczył we wtorek szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.

Wspólna deklaracja

Jak dodał, "jesteśmy na dobrej drodze". Podkreślił, że zostało to zapisane we "wspólnej deklaracji".

Sybiha dodał, że współpraca pomiędzy Polska i Ukrainą, "jest gwarancją bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju zarówno dla obu krajów, jak i dla całej Europy". Wyraził również "głęboką wdzięczność każdemu Polakowi, każdej rodzinie polskiej za niezmierne wsparcie Ukrainy".