We wtorek wielka ława przysięgłych w Nowym Jorku oskarżyła Luigiego Mangione, który 4 grudnia dokonał zamachu na dyrektora generalnego UnitedHealthcare Briana Thompsona, o zabójstwo pierwszego stopnia. Wcześniej spodziewano się oskarżenia o zabójstwo drugiego stopnia, które zwykle odnosi się to do morderstwa dokonanego nie z premedytacją, lecz pod wpływem nagłych emocji.