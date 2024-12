W Magdeburgu, we wschodnich Niemczech, doszło w piątek wieczorem do dramatycznego zdarzenia na jarmarku bożonarodzeniowym. Samochód wjechał w grupę ludzi, co potwierdził rzecznik rządu Saksonii-Anhalt w rozmowie ze stacją MDR. Niemieckie media donoszą, że wiele osób mogło ucierpieć w wyniku incydentu.